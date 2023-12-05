Выплаты при гибели военных хотят распространить на их еще не родившихся детей

Страховые выплаты при гибели участников военной операции на Украине хотят распространить на их еще не родившихся детей. Соответствующий законопроект одобрило правительство, сообщает газета «Известия» со ссылкой на источник.

В настоящее время, как отмечает издание, страховые выплаты могут получить супруги, родители, усыновители, дедушки и бабушки, отчим или мачеха, несовершеннолетние дети, дети старше 18 лет, ставшие в детстве инвалидами, а также дети до 23 лет, обучающиеся очно в вузе или колледже.

После принятия документа вдова погибшего в зоне спецоперации военного сможет получить страховую выплату сначала на себя, а потом на ребенка через несколько дней после его рождения.

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