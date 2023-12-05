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Выплаты при гибели военных хотят распространить на их еще не родившихся детей

Власти планируют выплачивать деньги неродившимся детям погибших участников СВО

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Страховые выплаты при гибели участников военной операции на Украине хотят распространить на их еще не родившихся детей. Соответствующий законопроект одобрило правительство, сообщает газета «Известия» со ссылкой на источник.

В настоящее время, как отмечает издание, страховые выплаты могут получить супруги, родители, усыновители, дедушки и бабушки, отчим или мачеха, несовершеннолетние дети, дети старше 18 лет, ставшие в детстве инвалидами, а также дети до 23 лет, обучающиеся очно в вузе или колледже.

После принятия документа вдова погибшего в зоне спецоперации военного сможет получить страховую выплату сначала на себя, а потом на ребенка через несколько дней после его рождения.

23 ноября президенту России Владимиру Путину предложили новые меры уравнивания льгот для участников СВО.

Ранее Мишустин призвал воздерживаться от излишнего оптимизма.

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