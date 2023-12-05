В северной части сектора Газа полностью исчезла связь

В северной части сектора Газа из-за выхода из строя инфраструктуры полностью отключились все виды связи. Об этом со ссылкой на палестинскую телекоммуникационную компанию Paltel сообщает израильское издание Yedioth Ahronoth.

По имеющейся информации, повреждения ключевых компонентов сети привели к тому, что в городе Газа и на всем севере палестинского анклава полностью прекратились все виды связи, в том числе телефонная стационарная и мобильная, а также интернет.

Ранее сообщалось, что военная база Израиля, где якобы хранятся ракеты, способные нести ядерное оружие, подверглась ракетному удару 7 октября.

До этого сообщалось, что из-за отключения Израилем телефонной связи и интернета в секторе Газа Палестинское общество Красного Полумесяца (PRCS) не может связаться со своим штабом и бригадами в анклаве.

Ранее покинувшие сектор Газа россияне рассказали о жизни в зоне боевых действий.