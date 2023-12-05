Политолог назвал желание вносить вклад в общее дело чертой российского общества

Ценности гуманизма, взаимопомощи, кооперации, коллективизма — традиционны для всех народов России, на их основе строится все массовое и популярное добровольческое движение России, но именно благодаря сотрудничеству государства и общества, поддержке инициатив добровольческих организаций со стороны президента РФ Владимира Путина, волонтерское движение в стране развивается такими бурными темпами, заявил в беседе с «Газетой.Ru» политолог Петр Колчин.

«Сегодняшнее участие главы государства в церемонии награждения победителей международной премии #МыВместе, а также акции «Елка желаний», во многом продемонстрировало эту созидательную энергию и динамику сотрудничества. Поддержка, которую ощущают волонтеры, помогает добиваться новых побед и новых вершин», — считает политолог.

При этом он отмечает, что добровольчество — это не всегда ответ на какие-то проблемы в стране.

Колчин констатирует, что зачастую созидательные порывы, объединяющие людей в добровольческие движения, связаны с важными и крупными событиями в жизни страны, например, спортивными, культурными, социальными мероприятиями.

«Даже если вспомнить некогда существовавшие студенческие строительные отряды — людям было важно чувствовать сопричастность к тому, что происходит в стране, осознавать, что они вносят свой вклад в общее дело, в развитие государства. Это очень важная черта, которая всегда была свойственна российскому обществу и буквально передается из поколения в поколение», — заключил он.

5 декабря в России отмечают День добровольца (волонтера). Дата была установлена указом президента РФ Владимира Путина от 27 ноября 2017 года.