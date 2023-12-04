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Воронежец ответил на звонок мошенника и потерял больше миллиона рублей

В Воронеже юноша ответил аферисту и потерял 1,3 млн рублей

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Depositphotos

В Воронеже 21-летний юноша оформил кредит и отдал 1,3 млн мошенникам. Об этом сообщает moe-online.

По информации издания, молодому человеку поступил звонок от человека, назвавшегося якобы сотрудником службы безопасности банка. Он убедил юношу в том, что кто-то пытается похитить деньги с его карты.

По указанию афериста воронежец перевел деньги на «безопасный счет». После этого юноша оформил кредит и также перевел на разные счета более миллиона рублей.

Когда молодой человек понял, что стал жертвой мошенников, он обратился в правоохранительные органы. Сотрудники полиции возбудили уголовное дело по статье о мошенничестве. Злоумышленников ищут.

Ранее в Москве пенсионерка лишилась жилья и 28 млн рублей из-за мошенников.

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