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Калининградец провалился под лед на озере Форелевом

В Калининграде мужчина провалился под лед на озере

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Shutterstock

В Калининграде спасли мужчину, который провалился под лед. Об этом сообщает АиФ.

По информации издания, инцидент произошел на озере Форелевом. Россиянин вышел на лед и провалился в полынью примерно в 300 метрах от берега.

Мужчину вытащили из воды и доставили на сушу. В результате мужчина получил переохлаждение, сообщает издание.

В управлении по делам ГО и ЧС предупредили, что сейчас толщина льда составляет около 5-6 сантиметров, когда минимальная соответствующая критериям безопасности толщина 12 сантиметров. При этом чем дальше от берега, тем более тонкий и ненадежный лед.

Ранее под Тверью осужденные из колонии-поселения спасли рыбаков, провалившихся под лед.

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