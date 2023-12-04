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Путин предостерег власти Латвии от свинского отношения к русскоязычному населению

Путин: счастье не придет в дом стран, допускающих русофобскую политику

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Сергей Гунеев/РИА Новости

Президент России Владимир Путин заявил на встрече с членами СПЧ, что «счастье не придет в дом» стран, допускающих русофобскую политику. Об этом сообщает ТАСС.

В частности, говоря это, Путин упомянул о большой доле русскоязычного населения в Латвии.

Глава государства заявил, что если такие страны будут «по-свински обращаться» с гражданами, которые хотели жить и работать в той или иной стране, то в конце концов они сами столкнутся с таким свинством.

Также Путин отметил, что русофобия в Прибалтике была еще до СВО, сейчас ей решили воспользоваться.

В конце ноября Путин, выступая на заседании Всемирного русского народного собора, заявил, что происходящее на Украине направлено не только против русских, но и против всех народов Российской Федерации.

Ранее Путин объяснил, почему Запад стал богатым.

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