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Два человека пострадали из-за прорыва трубы с кипятком в Петербурге

В Петербурге двое молодых людей пострадали из-за прорыва трубы с кипятком

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Алексей Даничев/РИА «Новости»

Двое молодых людей пострадали в результате прорыва трубы с кипятком в Петербурге. Об этом сообщает Life со ссылкой на Telegram-канал Shot.

По информации Telegram-канала, трубы с кипятком прорвало в Купчино — горячая вода хлынула на улицу. На пересечении улиц Турку и Пражской находились двое россиян 18 и 19 лет, которые пострадали в результате произошедшего.

Молодых людей госпитализировали. По информации телеканала 78, у обоих диагностировали ожоги стоп.

Сейчас они находятся на обследовании в приемном отделении. Их состояние оценивается как удовлетворительное.

Ранее в центре Москвы взорвался мусоровоз.

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