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Отец и сын заразились бешенством после укуса домашнего кота

The Times of India: в Индии отец и сын заразились бешенством от кота

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Depositphotos

В индийском Канпуре отце и сын заболели бешенством после того, как на них набросился домашний кот, укушенный бешеной собакой. Об этом сообщает The Times of India.

58-летнего учителя средней школы и его 24-летнего сына покусал домашний кот, мужчины обратились в больницу индийского города Канпур, медики обработали раны и сделали пациентам уколы против столбняка.

Состояние пострадавших стремительно ухудшалось, врачи не смогли их спасти. При этом семья скрыла, что животное, напавшее на отца и сына, было заражено бешенством от бродячей собаки, которая укусила кота.

Спустя некоторое время плохо стало и другим родственникам, которые контактировали с животным. Они находятся под медицинским наблюдением.

Ранее выдра напала на женщину во время сплава по реке и изуродовала ей лицо.

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