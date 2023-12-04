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Путин вручил Наталье Аминевой знак лауреата в номинации «Волонтер года»

Путин выступил на церемонии награждения победителей премии «Мы вместе»

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Станислав Красильников/РИА Новости

Президент России Владимир Путин принял участие в церемонии награждения победителей в номинации «Волонтер года» премии «Мы вместе», которая прошла на ВДНХ. Об этом сообщается на сайте Кремля. Глава государства вручил знак лауреата в номинации «Волонтер года» Наталье Аминевой.

Также на площадке премии президент присоединился к всероссийской благотворительной акции «Елка желаний». Он выбрал три шара-открытки с новогодними желаниями детей, оказавшихся в непростой жизненной ситуации. Кроме того, Путин пообщался с номинантами премии «Волонтер года – 2023» и победителями конкурса прошлых лет.

«Все-таки в традициях, культуре народов Российской Федерации чувство сопричастности, стремление помочь нуждающимся всегда присутствует, на протяжении всей истории существования нашей страны, передается из поколения в поколение. И сегодня добровольчество, волонтерство, а мы встречаемся накануне Дня волонтера – я вас с этим поздравляю», — сказал президент.

Он подчеркнул, что на сегодняшний день волонтеры работают практически во всех сферах жизни общества – в здравоохранении, экологии и образовании.

«Особенно хочу вас поблагодарить за то, что вы делаете в помощь нашим бойцам, которые находятся на передней линии борьбы за нашу страну, за Россию. Оказываете помощь и им на передовой напрямую и их семьям в тылу, их матерям. отцам, их женам и их детям – вот за это. А для нас это сегодня одна из главнейших задач», — отметил Путин.

Напомним, акция «Елка желаний» проходит с 2018 года по всей стране, за это время исполнено более 106 тысяч детских желаний. Организаторы акции – Федеральное агентство по делам молодежи и Общероссийское общественно-государственное движение детей и молодежи «Движение первых».

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