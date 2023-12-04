В Госдуме рассказали, кто из россиян сможет выйти на пенсию в 2024 году

На пенсию в 2024 году могут выйти женщины 1966 и мужчины 1961 годов рождения. Об этом «Москве 24» рассказала член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

«В 2024 году мужчины имеют право выхода на пенсию при достижении 63 лет. Соответственно, это граждане 1961 года рождения. Женщины могут выйти на пенсию в 58 лет», — уточнила депутат.

Она напомнила, что в 2019 году в России начали поэтапно повышать возраст выхода на пенсию, этот процесс планируют завершить в 2028 году. В итоге пенсионный возраст установят на уровне 65 лет для мужчин и 60 — для женщин. По ее словам, в следующем году, согласно прогнозу, на пенсию выйдут около 500 тыс. россиян. Однако они смогут отложить выход на пенсию и продолжить работать, чтобы увеличить объем пенсионного обеспечения.

«То есть он на время откладывает получение выплат по старости. Таким образом, за 10 лет работы после достижения пенсионного возраста можно в два раза увеличить фиксированную выплату к будущей пенсии», — пояснила Бессараб.

В конце ноября Светлана Бессараб говорила, что в 2026 и 2027 годах пенсия будет проиндексирована дважды — по уровню реальной инфляции с 1 февраля и по уровню реальных доходов с 1 апреля. Новый порядок индексации выплат пенсий в России заработает с 2025 года. Планируется, что он будет действовать и в последующие годы.

Ранее сообщалось, что россияне с большим стажем смогут досрочно выйти на пенсию в 2024 году.