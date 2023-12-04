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Россиянин нашел в хлебе два болтика

Житель Перми обнаружил в батоне два болта

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Инцидент | Пермь/VK

Житель Перми обнаружил в хлебе, купленном в магазине, необычную находку. Фото этой находки мужчина разместил в паблике «Инцидент | Пермь».

«Купил вчера домой хлеб белый, по адресу Дружбы, 9, магазин с торца. Отрезал корочку ребенку, и вот что она достала, когда откусила кусочек», — рассказал пермяк.

На фото мужчина показал два маленьких болта.

«Минеральная добавка «железо», «Фиксики?», «Болтики от очков», — прокомментировали публикацию подписчики паблика.

Ранее в Челябинской области семья обнаружила червей в хлебе.

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