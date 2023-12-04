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Юристы оценили новую функцию на «Госуслугах» для водителей

Юрист Соловьев: «Госуслуги» гарантируют законность сделки по купле-продаже авто

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РИА Новости

Портал «Госуслуг» стал гарантом безопасности сделки по купле-продаже автомобиля, считает доктор юридических наук, профессор, заслуженный юрист России Иван Соловьев. Так он в беседе с RT оценил добавленную на портал возможность осуществления платежей через аккредитив.

Сервис купли-продажи автомобилей на «Госуслугах» верифицирует продавца и покупателя, подчеркнул юрист.

«Кроме того, он стимулирует «белые» и прозрачные продажи, — добавил он. — Ведь при таком способе оплаты занизить стоимость автомобиля для оптимизации налогов будет затруднительно (конечно, если часть суммы не будет передаваться наличными в качестве предоплаты или в момент передачи автомобиля)», — отметил эксперт.

Напомним, сегодня стало известно о запуске сервиса, c помощью которого можно безопасно покупать и продавать автомобили на портале «Госуслуг». Стороны сделки подписывают электронный договор купли-продажи, а безопасность сделки обеспечивает аккредитив. Средства перечисляются продавцу только после регистрации машины в ГИБДД на имя покупателя.

В Минпромторге ранее заявили о снижении продаж новых легковых автомобилей.

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