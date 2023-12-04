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Путин поблагодарил волонтеров за помощь участникам СВО

Президент Путин поблагодарил волонтеров за помощь участникам СВО и их семьям

Президент России Владимир Путин выступил на церемонии награждения победителей в номинации «Волонтер года» премии «Мы вместе», где поблагодарил добровольцев за помощь участникам специальной военной операции (СВО) на Украине и их семьям. Его цитирует ТАСС.

«Особенно хочу вас поблагодарить за то, что вы делаете в помощь нашим бойцам, которые находятся на передней линии борьбы за нашу страну, за Россию. Оказываете помощь и им напрямую, и их семьям в тылу, их матерям, отцам, женам и детям», — сказал Путин.

Форум «Мы вместе» проходит на выставке «Россия», размещенной на ВДНХ с 4 ноября. Сегодня президент впервые посетил площадку. Отмечается, что она будет работать до 12 апреля, и в течение всего этого времени российские регионы будут знакомить посетителей со своими достижениями.

Также на выставке проводят деловые и культурные мероприятия, а также различные образовательные проекты и концерты.

2 декабря двухмиллионному посетителю выставки-форума вручили подарок.

Ранее сообщалось, что Путин проведет встречу с Советом по правам человека.

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