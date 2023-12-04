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В парках Подмосковья официально открыли зимний сезон

Почти 35 тысяч человек пришли на открытие зимнего сезона в парках Подмосковья

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Пресс-служба Министерства культуры и туризма Московской области

Первого декабря в парках культуры и отдыха Московской области состоялось торжественное открытие зимнего сезона. В этот день порядка 35 тысяч гостей посетили культурно-развлекательные мероприятия, сообщает пресс-служба Министерства культуры и туризма Подмосковья.

«Жители и гости Московской области увидели зажжение новогодней иллюминации и елей с музыкальным сопровождением, флешмобы «Зимний дракон», всех желающих угощали горячими напитками, были организованы гастрономические пункты питания, новогодние ярмарки «Елкины подарки». Посетители побывали на праздничных концертных и театральных программах «Под новой звездой», «Джаз-Мороз» и «Умка», смогли принять участие в зимних командных соревнованиях, новогодних конкурсах и беспроигрышных лотереях, для детей провели разнообразные мастер-классы. Также прошло открытие локаций «Письмо Деду Морозу» и новогодних резиденций», — говорится в сообщении.

Мероприятия организованы при поддержке Министерства культуры и туризма Московской области и Автономной некоммерческой организации «Московская областная дирекция по развитию парков» (АНО «МосОблПарк»).

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