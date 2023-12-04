В МИД РФ прокомментировали информацию о возможном закрытии границ Эстонией

Россия не получала от Эстонии сообщений о возможном закрытии границы. Об этом заявил статс-секретарь — замминистра иностранных дел РФ Евгений Иванов, передает РИА Новости.

«Пока никаких официальных (уведомлений. — Прим. ред.) не было с эстонской стороны», — отметил Иванов.

Он обратил внимание, что не поступала информация ни по линии посольства, ни по линии погранслужбы.

3 декабря Эстония заявила, что может закрыть границу с Россией в любой момент. Такое заявление изданию Yle сделала глава пограничного управления Департамента полиции и погранохраны Эстонии Ева Калмус.

В прибалтийской республике уже начали выдавать предупредительные листовки по пути к России. В них утверждается, что в течение последних недель Российская Федерация якобы посылала на границу Эстонии группы иностранцев, которые не имеют законного права на въезд в Евросоюз.

Ранее стало известно, что власти Эстонии ищут способ депортировать граждан РФ.