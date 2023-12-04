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В Малайзии арестовали женщину, продававшую ядовитые кремы для кожи

Mothership: малазийка продавала ядовитые кремы для кожи и была арестована

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Shutterstock

В Малайзии арестовали женщину, которая продавала ядовитые кремы, пишет Mothership. Она уверяла покупателей, что средства по уходу за кожей окажут положительное влияние на организм.

Как пишут СМИ, женщина рекламировала свою продукцию как домашние кремы, подходящие для любого типа кожи. Якобы в их состав входили только натуральные экстракты трав.

Однако после того, как четырехмесячный ребенок, чья мать купила крем у женщины, был госпитализирован, продавщицу арестовали. Сообщается, что у мальчика началась сильная побочная реакция, а также приступы рвоты.

В больнице сообщили, что состояние ребенка вызвано стероидами, которые содержались в креме. После разбирательств продавщице предъявили 11 обвинений в продаже ядов без лицензии. Первое заседание по этому делу состоится 4 января.

Ранее косметолог объяснила, почему кремы для тела нельзя наносить на лицо.

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