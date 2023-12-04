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Эксперты объяснили, для кого опасны магнитные бури и как спастись

В России рассказали, что магнитные бури влияют на детей и пожилых людей

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Магнитные бури чаще всего оказывают влияние на маленьких детей, пожилых людей, а также на страдающих заболеваниями сердечно-сосудистой системы. Об этом сообщает «Радио 1» со ссылкой на экспертов. По их словам, у восприимчивых людей может заболеть голова и обостриться мигрень. Могут также наблюдаться резкие скачки давления, упадок сил, ломота в суставах и бессонница.

Чтобы уменьшить влияние магнитной бури на здоровье, врачи рекомендуют отказаться от кофе, алкоголя и энергетических напитков. Также стоит делать утреннюю зарядку, чтобы улучшить кровообращение и наладить работу сердца. При этом тем, кто имеет проблемы с сердечно-сосудистой системой, эксперты советуют исключить любую физическую активность.

Из рациона, по словам специалистов, следует убрать жирные и жареные блюда. Также стоит больше времени проводить на свежем воздухе и реже пользоваться гаджетами.

1 декабря лаборатория рентгеновской астрономии Солнца Института космических исследований РАН и Института солнечно-земной физики Сибирского отделения РАН сообщила, что на Земле произошла сильная магнитная буря. По словам ученых, всплеск активности наблюдался с 12:00 до 18:00 по московскому времени.

Ранее жители Петербурга заметили редкое атмосферное явление.

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