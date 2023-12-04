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Путин впервые посетил выставку «Россия» на ВДНХ

Президент Путин впервые приехал на выставку «Россия» на ВДНХ для вручения премии

Президент России Владимир Путин сегодня впервые приехал на выставку «Россия», которая заработала на ВДНХ с 4 ноября. Об этом сообщает ТАСС.

Путин осмотрит павильоны, в которых отражены все регионы страны. Позже глава государства в рамках форума гражданского участия «Мы вместе» вручит премию «Волонтер года». В нем участвуют 10 тыс. волонтеров и активистов из более чем 40 стран.

Выставка-форум «Россия» — первое событие такого масштаба с советских времен. Она пройдет до 12 апреля. Задачей мероприятия названы демонстрация важнейших достижений РФ в различных отраслях экономики и содействие дальнейшему сотрудничеству между странами-гостьями.

На выставке есть отдельные павильоны Сбера, ВЭБ.РФ, «Роснефти», «Газпрома», VK, «Сибура». Также на ней работают музеи ВДНХ и павильоны СНГ. Также там проходят культурно-развлекательные и деловые мероприятия, различные образовательные проекты, концерты.

2 декабря двухмиллионному посетителю выставки-форума вручили подарок.

Ранее на выставке прошел день Башкортостана.

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