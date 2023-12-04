Путин впервые посетил выставку «Россия» на ВДНХ

Президент России Владимир Путин сегодня впервые приехал на выставку «Россия», которая заработала на ВДНХ с 4 ноября. Об этом сообщает ТАСС.

Путин осмотрит павильоны, в которых отражены все регионы страны. Позже глава государства в рамках форума гражданского участия «Мы вместе» вручит премию «Волонтер года». В нем участвуют 10 тыс. волонтеров и активистов из более чем 40 стран.

Выставка-форум «Россия» — первое событие такого масштаба с советских времен. Она пройдет до 12 апреля. Задачей мероприятия названы демонстрация важнейших достижений РФ в различных отраслях экономики и содействие дальнейшему сотрудничеству между странами-гостьями.

На выставке есть отдельные павильоны Сбера, ВЭБ.РФ, «Роснефти», «Газпрома», VK, «Сибура». Также на ней работают музеи ВДНХ и павильоны СНГ. Также там проходят культурно-развлекательные и деловые мероприятия, различные образовательные проекты, концерты.

2 декабря двухмиллионному посетителю выставки-форума вручили подарок.

Ранее на выставке прошел день Башкортостана.