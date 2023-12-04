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Власти Подмосковья пообещали к январю восстановить права всех обманутых дольщиков

Губернатор Воробьев: к январю восстановим права еще 3 тыс. обманутых дольщиков

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Алексей Майшев/РИА «Новости»

До начала января в Подмосковье восстановят права 3 тыс. обманутых дольщиков, полностью решим таким образом эту проблему. Такое обещание дал губернатор региона Андрей Воробьев. Он подчеркнул, что этот срок был обозначен заранее, и в продвижении к нему помогли различные меры, принятые для защиты жителей.

«Ранее был принят целый блок законопроектов для строительства многоквартирных домов с гарантией предоставления жилья. Это эскроу-счета — система проектного финансирования. До 1 января мы по поручению президента должны завершить в Подмосковье проблему обманутых дольщиков», — цитирует главу региона телеканал «360».

Последний шаг удастся сделать благодаря вышедшему на прошлой неделе постановлению, согласно которому произведут все выплаты, добавил Воробьев. Он поблагодарил за поддержку в этой работе строительный блок правительства и Минфин.

Ранее Воробьев сообщал, что в Московской области осталось восстановить права 8,4 тысячи дольщиков, к декабрю их количество снизилось до 3 тыс. человек. Всего в регионе от недобросовестных застройщиков пострадали более 117 тыс. человек, которые восстанавливают права, получая квартиры или компенсации.

В августе в Подмосковье осудили четырех человек за обман 445 дольщиков. По данным следствия, мошенники в течение нескольких лет призывали потерпевших инвестировать в строительство многоквартирных домов, похитив в общей сложности 535 млн рублей.

Ранее стало известно, что свыше 28 тыс. обманутых дольщиков в российских регионах не получат квартиры до конца года.

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