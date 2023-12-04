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«Накроет арктический воздух»: синоптик рассказал о погоде в Москве на неделю

Синоптик Ильин: к концу недели в Москву поступит холодный арктический воздух

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Александр Кряжев/РИА «Новости»

В ближайшие несколько дней в Москве и Подмосковье будут лишь незначительные осадки. Снежный циклон уйдут на Урал, а столицу к концу недели накроют сильные морозы с отклонением от среднесуточных норм, рассказал синоптик Александр Ильин.

«В европейской части России объединятся два антициклона — южный и северный. Они разнотемпературные, поэтому во время их слияния возможен небольшой снег», — рассказал Ильин телеканалу «360».

С уходом циклона в Москву начнет поступать холодный арктический воздух. В результате в регионе с каждым днем будут крепчать морозы.

Так, завтра в Москве, по прогнозу, ожидается 9 градусов мороза, в области – 18 градусов ниже нуля. В ночь на среду похолодает до 15-17 градусов мороза, днем температура воздуха составит 10-12 градусов ниже нуля. В Подмосковье будет снова холоднее: от -16 до -21 градуса ночью и от -11 до -16 градусов днем.

Вторая половина недели – четверг, пятница, суббота – станут самыми холодными. В четверг ночью в Москве прогнозируется 16-18 градусов ниже нуля, днем – 12-14 градусов мороза, в области – 17-22 градуса ночью и 12-17 градусов ниже нуля днем. При этом, по словам Ильина, усилится ветер до 8 м/с, а на дорогах будет гололедица.

В пятницу ночью в Москве температура воздуха будет колебаться от 15 до 20 градусов мороза, в области – от 17 до 22 градусов ниже нуля. Днем – от 13 до 18 градусов мороза.

Температура воздуха будет отклоняться от нормы в среднем по региону на 13 градусов, сообщил синоптик. В Московской области, по его словам, есть «эпицентр холода» — поселок Черусти. В нем в пятницу и субботу столбики термометров покажут от 22 до 27 градусов мороза.

Возвращаться тепло в столичный регион начнет в воскресенье, а в начале следующей недели потеплеет до -10 градусов.

Напомним, другие синоптики также предупреждают жителей столицы, что на смену снегопадам в город придут сильные морозы.

Ранее в одном из российских регионов зафиксировали морозы ниже -50°C.

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