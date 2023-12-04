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Врач назвала первые признаки рака из-за которых стоит обратиться к врачу

Врач Шорина: неприятные ощущения в течение долгого времени могут говорить о раке

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Shutterstock

Непривычные ощущения в организме, которые продолжаются в течение нескольких недель — повод обратиться к онкологу и пройти углубленное обследование. Об этом в интервью РИАМО заявила онколог-химиотерапевт клиники «Евроонко» Марина Шорина. Она подчеркнула, что не стоит откладывать визит к специалисту, думая, что у вас всего лишь хронический гастрит или бронхит.

«Важно регулярно проходить медицинские осмотры, так как рак может скрываться под симптомами других болезней, и чем раньше вы обратитесь за помощью, тем больше шансов на успешное лечение», — отметила врач.

Она добавила, что на ранних стадиях рак не имеет ярко выраженных симптомов, поэтому является труднообнаружимым. Около 40% случаев онкозаболеваний, по ее словам, диагностируются уже на III или IV стадиях.

Онколог-химиотерапевт Максим Астраханцев до этого перечислил продукты, которые могут предотвратить рак. По его словам, малина, гранат, виноград, томаты, баклажаны и авокадо являются натуральными источниками антиоксидантов, способных бороться с образованием раковых клеток. Также противоопухолевые свойства есть у всех видов капусты, отметил специалист.

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