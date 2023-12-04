Врач объяснил, почему важно следить за родинками на теле

Чаще всего родинки не представляют угрозы для здоровья человека, однако в некоторых случаях могут переродиться в меланому — опасное онкологическое заболевание. Об этом в беседе с РИАМО сообщил врач-онколог клиники «Евроонко» Роман Евстратов. Он посоветовал на постоянной основе следить за состоянием своих родинок.

«Существует ряд признаков, которые могут свидетельствовать о злокачественном характере родинок. Прежде всего надо обращать внимание на изменение размеров и формы родинок, появление асимметрии, изменение цвета и кровоточивость при контакте», — отметил Евстратов.

Он добавил, что меланома может образоваться не только из родинок, но и на чистом участке кожи, под ногтями и даже в других органах и тканях. Чтобы снизить риск возникновения данной патологии, врач посоветовал защищать кожные покровы от солнечного воздействия, поскольку ультрафиолетовое излучение может спровоцировать развитие злокачественных изменений.

Онколог-химиотерапевт Максим Астраханцев до этого предупреждал, что у людей с более чем 50 родинками возрастает риск развития меланомы. По его словам, данной категории граждан следует тщательнее защищать кожные покровы от воздействия солнечного света, используя крем с высоким индексом SPF-защиты.

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