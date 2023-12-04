Россиянам рассказали, как снизить артериальное давление без лекарств

Бананы, курага и изюм способствуют нормализации артериального давления. Об этом в беседе с Tsargrad.tv рассказал врач общей практики Сергей Алендеев. Кроме того, по его словам, на сердечно-сосудистую систему благотворно влияют миндаль, снижающий уровень холестерина, листовая капуста, репа и любая зелень.

«Выделяют также картофель, фасоль и цитрусовые. Однако давайте сразу оговоримся. Если у вас есть серьезные проблемы с давлением, справиться с ними только диетой не получится. Для нормализации давления есть эффективные препараты, поэтому выберите свою терапию вместе с врачом — не рискуйте», — подчеркнул специалист.

Он добавил, что любая диета должна быть такой, чтобы организму хватало всех полезных веществ.

До этого врач-диетолог, доктор медицинских наук Марият Мухина отмечала, что гипертоникам можно заменить кофе на напиток из иван-чая. По ее словам, он обладает тонизирующим эффектом и не повышает давление.

Ранее врач рассказала, какие продукты опасно употреблять людям с низким давлением.