Москвичей предупредили о приходе сильных морозов на смену снегопадам

Высота снежного покрова в Москве по данным, зафиксированным на реперной метеостанции ВДНХ, составила 36 см. Это рекордные сугробы за всю историю наблюдений. Однако вскоре такие обильные осадки прекратятся, а на смену им придут морозы предупредил руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

Предыдущий рекорд по высоте сугробов был зафиксирован в 1952 году – тогда высота снежного покрова составляла 27—31 см, рассказал синоптик. Однако уже сегодня, по его словам, в столице ожидается «очень небольшой» снег.

«Мы уже в тыловой части циклона. Более активная часть уже далеко на востоке, — сказал Шувалов в беседе с RT. — Поэтому там снегопады, а у нас небольшой снежок».

Ожидается в Москве сильный ветер порывами до 12-14 м/с. Температура воздуха при этом составит 7-9 градусов ниже нуля, при порывах она будет ощущаться как 15 градусов мороза.

«Уход циклона откроет дорогу арктическому вторжению, — добавил синоптик. — Со второй половины недели у нас в Москве будет уже около -20 °С».

Напомним, в выходные на Москву обрушились сильные снегопады, городские службы перешли на усиленный режим работы. В аэропортах столицы из-за непогоды отменили или задержали более 70 рейсов. Сегодня на уборку города вышли более 135 тысяч человек и 18 тысяч единиц различной специализированной техники.

Синоптики предупреждали о приходе сильных морозов в европейскую часть страны.