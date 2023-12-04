В Белгородской области рассказали об обстрелах ВСУ по региону

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал об ударах Вооруженных сил Украины (ВСУ) по региону за прошедшие сутки. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«В Белгородском районе по селу Щетиновка выпущено 5 артиллерийских снарядов», — сообщил Гладков.

По его словам, пострадавших и разрушений в результате случившегося нет.

Также он сообщил, что в Борисовском районе под минометный обстрел попала окраина хутора Лозовая Рудка – зафиксирован один прилет. Также обошлось без последствий.

Накануне губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал об ударах, нанесенных Вооруженными силами Украины (ВСУ) по региону 2 декабря. В общей сложности зафиксировано около 80 прилетов.

До этого в ДНР заявили, что украинские войска обстреляли Донецк, Макеевку и Горловку, выпустив по ним 24 снаряда, в том числе кассетные, калибром 155 мм и четыре снаряда калибром 152 мм.

Ранее российские войска взяли под контроль поселок в ДНР.