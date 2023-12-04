Врач оценила безопасность йоги для беременных

Беременным женщинам перед занятиями йогой важно проконсультироваться с врачом, потому что йога может быть опасна как для матери, так и для ребенка. Об этом Pravda.Ru рассказала акушер-гинеколог, специалист общественного здравоохранения и здоровья, генеральный директор РАНиР, эксперт ВОЗ Любовь Ерофеева.

По ее словам, такие занятия могут спровоцировать прерывание беременности.

«Беременность еще и выявляет разные слабые системы и органы, у женщины могут быть какие-то хронические заболевания, проблемы с суставами, с костным скелетом. То есть сказать, что всем полезна йога, и сидение в различных позах, и различные наклоны, нельзя», — пояснила врач.

При этом эксперт уточнила, что физическая активность должна присутствовать в распорядке дня беременных. Можно выполнять простые упражнения и гулять на свежем воздухе, отметила она. Однако перед выполнением любых упражнений важно также проконсультироваться с врачом.

Американские психологи из Университета штата Калифорния в Домингес Хиллз до этого выяснили, что сильный стресс, депрессия и тревога у беременных женщин может сказаться на поведении их детей в будущем.

Ранее были названы условия продления срочного договора при беременности и после родов.