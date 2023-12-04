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Хуситы четыре раза атаковали коммерческие судна в Красном море

США сообщили о четырех атаках хуситов на три коммерческих судна в Красном море

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Abduljabbar Zeyad/Reuters

Командование США сообщило о четырех атаках хуситов на три коммерческих судна в Красном море 3 декабря. Соответствующая публикация появилась на странице Центрального командования Пентагона CENTCOM в социальной сети X.

Сообщается, что три атакованные судна были связаны с 14 странами. На их сигналы действия отреагировал находившийся поблизости эсминец ВС США класса Carney, в результате нападений никто не пострадал. Первая атака произошла в 9:15 по мск (совпадает с местным временем), вторая в 12:00, затем в 12:35 и потом в 15:30. По данным США, атаки производились с использованием беспилотников.

«У нас также есть все основания полагать, что эти атаки, хотя и совершены йеменскими хуситами, полностью организованы Ираном», — заявили в американском командовании.

До этого хуситы сообщили об атаке на два израильских корабля в Баб-эль-Мандебском проливе.

Ранее хуситы позволили членам экипажа судна Galaxy Leader связаться с семьями.

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