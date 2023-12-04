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В Латвии намерены ввести наказание за фейерверки на Новый год по московскому времени

В латвийском Огре хотят запретить новогодний салют по московскому времени

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Виктор Лисицын/Global Look Press

В Огрском крае Латвии во избежание «угроз национальной безопасности» намерены законодательно запретить запуск фейерверков на Новый год по московскому времени. Об этом, ссылаясь на сайт самоуправления региона, сообщает РИА Новости.

В пояснении к проекту закона об использования фейерверков утверждается, что начало их запуска за час до полуночи свидетельствует о взглядах и стремлении определенной группы в Латвии выразить поддержку России, что не совпадает с ценностями большинства латвийского общества.

В законопроекте отмечается, что установление «правильного» времени начала запуска фейерверков соответствует указанным в концепции национальной безопасности принципам и приоритетам для предотвращения угроз латвийскому государству.

За запуск фейерверков по московскому времени предполагается ввести штраф от 35 до 350 евро для физических лиц и от 35 до 1400 евро для юридических лиц.

Ранее сообщалось, что президенты Литвы, Латвии и Польши отказались от фото в Дубае из-за главы Белоруссии Лукашенко.

Ранее Верховная рада Украины официально ввела термин «рашизм».

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