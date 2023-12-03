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Пожилой уфимец попал под мусоровоз и лишился ноги

В Уфе пенсионер попал под мусоровоз и лишился ноги

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Телеграм-канал «Mash Batash»

В Уфе пожилой мужчина попал под мусоровоз и лишился ноги. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Batash.

По информации Telegram-канала, инцидент произошел на улице Тухвата Янаби. Водитель мусоровоза заезжал во двор задом, следуя за идущим по дороге пенсионером, и наехал на него.

Водитель некоторое время пробуксовал на месте, когда пожилой мужчина был под колесами. Затем он отъехал, вышел из салона и попытался поднять пострадавшего, но встать он не смог.

В медицинском учреждении у пожилого мужчины диагностировали размозжение голеней, переломы ребер, перелом плеча и ушибы головы. Медики приняли решение ампутировать левую ногу пенсионера.

До этого в Челябинске женщина лишилась ноги в ДТП. По версии следствия, 26-летний пьяный мужчина с пассажиркой в машине врезался столб.

Ранее Ляйсан Утяшева призналась, что врачи угрожали ампутировать ей ногу.

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