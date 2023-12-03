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В Турции задержали лидера действующей в России ОПГ

Власти Турции сообщили о задержании лидера действующей в РФ ОПГ

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Emrah Gurel/AP

В Стамбуле задержали одного из руководителей, как утверждается, действующей в России организованной преступной группировки Шамиля Амирова. Об этом сообщил глава МВД Турции Али Ерликая в соцсети X.

«В результате операции Kafes-15 Шамиль Амиров, один из руководителей ОПГ Thieves in Law, действующей в Российской Федерации, задержан в районе Сарыер, где он проживал», — написал он.

Ерликая отметил, что Амирова разыскивал Интерпол по «синему» бюллетеню по обвинению в мошенничестве.

По его словам, турецкие власти продолжат борьбу с ОПГ, в том числе международными, а также с наркоторговцами.

30 ноября официальный представитель Министерства внутренних дел России Ирина Волк сообщила, что сотрудники МВД и ФСБ РФ установили личности подозреваемых в вымогательстве денег за неудаление данных о политиках и бизнесменах.

До этого в Ростове-на-Дону задержали лидера ОПГ «Кинопленка», орудовавшей в Казани в 1990-х. Пенсионера задержали 26 ноября, сообщает СКР. Мужчина был объявлен в розыск, но ранее ему удавалось скрываться.

Ранее уголовное дело возбудили в отношении мужчины за попытку поджечь Мавзолей Ленина.

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