До берегов Японии добралось цунами

Цунами высотой 40 сантиметров добралось до берегов Японии после мощного землетрясения на Филиппинах. Об этом сообщает телеканал NHK.

В 04:27 по местному времени (22:47 мск) волна высотой 40 сантиметров добралась до берега острова Хатидзёдзима, который расположен к югу от полуострова Идзу. Этот остров формально является частью столичной префектуры Токио и самой южной его частью.

Позднее появились сообщения, что волны меньшей высоты — 10-20 сантиметров — добрались до основных японских островов. На данный момент о разрушениях и жертвах не сообщается.

Опасность цунами состоит в мощности волн — синоптики предупреждают, что даже невысокие волны обладают достаточной силой для того, чтобы смывать людей и некоторые здания на побережье.

До этого Японское метеорологическое управление сообщило, что после землетрясения магнитудой 7,5 на Филиппинах объявлена угроза цунами.

Ранее метеоролог Шувалов предсказал, что частота стихийных бедствий в России будет увеличиваться.