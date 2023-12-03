При работе «Железного купола» пострадал житель Израиля

Один человек получил осколочные ранения от работы ПРО «Железный купол» в тель-авивском пригороде Холон после субботнего обстрела центральной части Израиля со стороны Газы. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на израильскую службу скорой помощи (MDA).

Медики уточнили, что травмы получил 22-летний молодой человек, осколки задели голову. Пострадавший находится в сознании, ему оказывают помощь.

По данным израильских правоохранителей, полиция прибыла на место происшествия в Холоне и выставила там оцепление. Поиски обломков перехваченной ракеты продолжаются.

22 ноября «Хезболла» нанесла удары по израильским позициям на границе с Ливаном. Ливанская шиитская организация, предположительно, сможет подавить систему противоракетной обороны Израиля «Железный купол» в случае вступления в конфликт на Ближнем Востоке.

В середине ноября Финляндия защитила небо израильской «Пращой Давида» за €317 млн.

Ранее премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.