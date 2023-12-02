В Японии объявлена угроза цунами

Японское метеорологическое управление сообщило, что после землетрясения магнитудой 7,5 на Филиппинах объявлена угроза цунами, передает ТАСС.

Отмечается, что угроза цунами и рекомендации об эвакуации из прибрежных районов касаются островов Мияко в префектуре Окинава, а также юго-восточного побережья острова Кюсю, тихоокеанского побережья острова Сикоку и главного японского острова Хонсю (вплоть до префектуры Тиба к востоку от Токио).

По данным управления, высота волны, которая может ударить по тихоокеанскому побережью Хонсю 3 декабря в 3:00 по местному времени (21:00 мск 2 декабря), составит один метр.

До этого Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC) сообщал, что у юго-восточных берегов Филиппин зафиксировано землетрясение магнитудой 7,5.

2 декабря сообщалось о землетрясении магнитудой 5,5, произошедшем у берегов Индонезии.

Ранее метеоролог Шувалов предсказал, что частота стихийных бедствий в России будет увеличиваться.