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Немецкий спецназ задержал украинца в туалете электрички

Bild: спецназ задержал гражданина Украины за дебош в электричке в Дрездене

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Michael Probst/AP

Гражданина Украины задержали в туалете немецкой электрички после конфликта из-за отсутствия билета. Об этом со ссылкой на немецкое издание Bild сообщает РИА Новости.

«[Гражданин Украины] добрался до аэропорта Дрездена на электричке, но не смог предъявить действительный проездной билет. Сотрудник вокзала обратился к полиции за помощью, после чего ситуация обострилась», — пишет Bild.

47-летний мужчина вступил с полицией в конфликт. К нему применили перцовый баллончик, после чего он порезал ножом несколько сидений поезда, разбил огнетушителем стеклянную панель и в финале забаррикадировался в туалете.

Для задержания дебошира и вскрытия двери полиции пришлось вызывать спецназ. В отношении нарушителя открыто расследование.

29 ноября в Германии арестовали 16-летнего россиянина по подозрению в подготовке теракта. Молодой человек был известен властям как сторонник группировки «Исламское государство» (организация запрещена в России).

До того в Германии прошли обыски по делу не признающих ФРГ рейхсбюргеров.

Ранее в Париже задержали ультраправых активистов за граффити со свастикой.

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