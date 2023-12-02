Немецкий спецназ задержал украинца в туалете электрички

Гражданина Украины задержали в туалете немецкой электрички после конфликта из-за отсутствия билета. Об этом со ссылкой на немецкое издание Bild сообщает РИА Новости.

«[Гражданин Украины] добрался до аэропорта Дрездена на электричке, но не смог предъявить действительный проездной билет. Сотрудник вокзала обратился к полиции за помощью, после чего ситуация обострилась», — пишет Bild.

47-летний мужчина вступил с полицией в конфликт. К нему применили перцовый баллончик, после чего он порезал ножом несколько сидений поезда, разбил огнетушителем стеклянную панель и в финале забаррикадировался в туалете.

Для задержания дебошира и вскрытия двери полиции пришлось вызывать спецназ. В отношении нарушителя открыто расследование.

29 ноября в Германии арестовали 16-летнего россиянина по подозрению в подготовке теракта. Молодой человек был известен властям как сторонник группировки «Исламское государство» (организация запрещена в России).

До того в Германии прошли обыски по делу не признающих ФРГ рейхсбюргеров.

Ранее в Париже задержали ультраправых активистов за граффити со свастикой.