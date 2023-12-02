На Украине задержали мошенника за обман родственников бойцов ВСУ

В Харьковской области Украины полицейские задержали мошенника, который выманивал деньги у родственников украинских военнослужащих, павших на поле боя. Об этом сообщает издание «Страна.ua» в Telegram-канале.

Отмечается, что злоумышленник представлялся сотрудником Службы безопасности Украины и убеждал родных солдат, что их близкие живы и находятся в российском плену. Мужчина уверял, что может «освободить» бойцов из плена за определенную сумму денег.

Мошенника арестован, ему грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

В начале октября сообщалось, что на Украине задержали мошенников, продававших ВСУ несуществующие автомобили. По данным украинского МВД, задержанные публиковали в соцсетях объявления о продаже автомобилей и обещали доставить их на фронт. После того как мошенники получали деньги, они переставали выходить на связь.

Ранее солдат ВСУ заявил о непонимании причин конфликта на Украине и заплакал в ходе интервью.