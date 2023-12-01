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На выставке-форуме «Россия» эксперты Сбера научат, как уберечь свои деньги от мошенников

В павильоне Сбера прочитают лекции о защите денег на счетах от мошенников

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Пресс-служба Сбера

85% в общем объеме мошенничества — телефонное мошенничество, ежедневно мошенники совершают жителям России 8 млн звонков. Об этом рассказал представитель департамента кибербезопасности Сбербанка, открывая цикл лекций, посвященный изучению методов телефонных мошенников и способов похищения денег с банковских счетов с помощью социальной инженерии.

Лекторий Сбера символично открылся 30 ноября, в Международный день защиты информации, и будет открыт до 3 декабря. Посетить экспозицию Сбера и прослушать лекции может бесплатно любой желающий, нужно только забронировать время посещения на сайте павильона.

Темы лекций посвящены анализу распространенных схем и способов мошенничества по выманиванию денег по телефону и в киберпространстве. Общение с лектором проходит в интерактивном режиме, при участии слушателей, чтобы они могли высказывать свои соображения, проверить знания и поделиться собственным опытом столкновения с мошенниками.

Также эксперты расскажут о профессии специалиста по кибербезопасности, какие задачи они сегодня решают, где и как на них учат. Кроме того, слушатели ознакомятся с возможностями «Кибрария» — общедоступной библиотеки знаний по кибербезопасности, созданной Сбером.

Также с 30 ноября по 3 декабря в павильоне Сбера на ВДНХ для детей и взрослых проведут игры и мастер-классы, которые помогут научиться защищать личные данные в интернете.

Экспозиция Сбера находится в павильоне № 2 («Робостанция») ВДНХ возле фонтана «Дружба народов». Со вторника по четверг она открыта с 10:00 до 21:00, а с пятницы по воскресенье — с 10:00 до 22:00 (понедельник — выходной). Павильон будет работать до 12 апреля 2024 года.

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