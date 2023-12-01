«Единая Россия» собрала более 350 тысяч подарков для детей

Активисты «Единой России» передали более 350 тысяч подарков для детей в детские отделения медицинских учреждений и хосписы партии. Они были собраны в рамках акции «Коробка храбрости», сообщила зампред комитета по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений, председатель центрального Совета сторонников «Единой России» Ольга Занко.

Акция стартовала 9 ноября и продлилась до 1 декабря. Она направлена на поддержку ребят, проходящих длительное лечение или сложные процедуры в больницах и хосписах.

«В этом году мы получили рекордные результаты. По всей стране собрано более 350 тысяч подарков для детей. К акции присоединились свыше 105 тысяч человек: это активисты «Единой России», сторонники партии, депутаты и представители органов власти всех уровней и просто неравнодушные граждане. Ведь так важно поддержать детей, которые храбро сражаются с болезнями. Для маленьких пациентов - это настоящий подвиг», — сказала Занко.

Всего в регионах разместили свыше 2,5 тысяч «Коробок храбрости», куда любой желающий мог принести подарки для детей. Отмечается, что к акции присоединились депутаты Госдумы, а также главы регионов.

Занко вместе с председателем Московского городского Совета сторонников «Единой России» Верой Степаненко, активистами партии и организации «Волонтеры Победы» передали часть собранных игрушек в Российскую детскую клиническую больницу Минздрава России.

Также председатель регионального Совета сторонников партии Ангелина Севергина и основатель пациентского сообщества «КардиоДети-Клуб», член Общественной палаты Воронежской области, кардиолог ДКЦ Елена Коросан доставили игрушки для детей в Кардиохирургический центр Воронежской областной клинической больницы №1.

В Кургане председатель регионального Совета сторонников «Единой России», депутат регионального парламента Андрей Шиншин вместе с сопредседателем регионального Совета сторонников партии Анастасией Романович передали игрушки и канцтовары в Курганскую областную детскую клиническую больницу имени Красного Креста. В Донецке депутаты Народного Совета ДНР привезли подарки в онкологическое отделение Республиканской детской клинической больницы.