Россияне ответили, пригодились ли им уроки труда в школе

Большинству (67%) россиян пригодились уроки труда в школе, показал опрос kp.ru. В нем приняли участие 8,8 тыс. человек.

Они признались, что именно на этих уроках научились шить, готовить, вести хозяйство, забивать гвозди, чинить поломки.

«Меня там научили шить, кроить и вязать. Шью, крою и вяжу до сих пор. Мне 71 год. Спасибо урокам труда», — сказала участница опроса.

11% респондентов отметили, что считают уроки труда полезными, однако, в жизни они им не пригодились. По их мнению, это произошло из-за того, что им не нравятся домашние дела. Еще 20% ответили, что эти занятия были для них больше развлечением, а не обучением.

«Если честно, то нет, пользы не было никакой. Но урок нравился, как отдых от наук, наравне с физкультурой, рисованием, пением, черчением», — отметила респондентка.

Оставшиеся 2% сообщили, что в их школе не проводили уроки труда.

11 октября председатель Ассоциации производителей детских товаров, работ и услуг Михаил Ветров говорил, что в российских школах нужно возродить курсы домоводства, так как это позволит детям получить практические умения для дальнейшей жизни.

Ранее в Госдуме уроки труда в школах связали с нехваткой людей рабочих профессий.