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Омбудсмен РФ и глава «Белого Интернета» будут сотрудничать в сфере защиты цифровых прав

Москалькова предложила Сидоренко принять участие в подготовке доклада президенту

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Татьяна Автушкина/РАПСИ

Аппарат уполномоченного по правам человека РФ в настоящий момент готовит ежегодный доклад для представления президенту России Владимиру Путину и парламенту и намерен посвятить один из разделов цифровым правам. Об этом на встрече с главой организации «Белый Интернет» Элиной Сидоренко, посвященной защите граждан от цифровых угроз и укрепления двустороннего взаимодействия по охране прав и законности в сетевой среде, заявила федеральный омбудсмен Татьяна Москалькова.

Уполномоченный по правам человека предложила Сидоренко принять участие в подготовке документа.

«Для нас очень важна была бы ваша эмпирическая база, ваши наработки, результаты мониторинга обращений о правоотношениях, возникающих в цифровой сфере», — обратилась Татьяна Москалькова к главе «Белого Интернета».

Омбудсмен отметила, что предложения и рекомендации «Белого Интернета» для органов власти позволят президенту и парламенту обратить внимание на проблему, связанную с защитой прав человека в цифровом пространстве.

«И, конечно, важна выработка восстановительно-компенсационных мер, когда человек уже пострадал в цифровом пространстве, то как можно было бы компенсировать и восстановить его права и репутацию», — добавила Москалькова.

Российский федеральный омбудсмен считает, что в рамках сотрудничества с «Белым Интернетом» также необходимо выработать совместные меры, чтобы общество увидело от них конкретную пользу.

Кроме того, Москалькова предложила запустить совместные просветительские проекты.

«У нас есть научно-образовательный центр «Права человека» при МГЮА им. Кутафина, мы могли бы там создать просветительскую платформу о цифровых правах, цифровых правоотношениях и научить людей защищать себя в этом пространстве», — сказала уполномоченный.

Омбудсмен и глава «Белого интернета» сошлись во мнении, что бороться с угрозами в интернете нужно с помощью системной и слаженной работы всех заинтересованных в этом сторон.

Также стороны обсудили вопросы цифровой безопасности и цифровой гигиены, действенные способы предупреждения и противодействия агрессии в виртуальной среде, методы борьбы с киберпреступностью и защиту персональных данных.

Центр по защите прав граждан и бизнеса в сфере цифровых технологий АНО «Белый Интернет» создан для популяризации правовой культуры, идей добросовестности и законопослушности в цифровой сфере, повышения уровня цифровой культуры и цифровой гигиены населения, расширения правовых гарантий защиты прав граждан и бизнеса в сфере цифровых технологий.

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