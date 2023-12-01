Ученые объяснили, почему бегать зимой полезнее, чем летом

Многие любители бега завершают тренировки с наступлением холодов, однако зимой совершать пробежки даже полезнее, чем летом. Об этом заявил ортопед и постоянный сотрудник медпункта Чикагского марафона Джошуа Бломгрен. По его словам, которые приводит «Ридус», в жару нагрузка на сердечно-сосудистую систему гораздо выше, чем в холод.

«Холодная погода не должна заставлять бегунов находиться в помещении. Именно поэтому я всегда призываю своих пациентов продолжать заниматься бегом на открытом воздухе даже зимой», — сказал Бломгрен.

Бег зимой сжигает большее количество калорий, продолжил врач. Кроме того, по его словам, во время пробежки в холодное время года «плохой жир» активнее преобразуется в «хороший».

При этом специалист посоветовал соблюдать несколько правил во время зимнего бега. Вместо хлопка и шерсти он рекомендует надевать одежду из плотной синтетической ткани с термоизоляцией, носить шапку, пить воду до и после тренировки, внимательно следить за дорогой, чтобы не поскользнутся, а также дышать носом.

Вице-чемпион Самарской и Сахалинской областей по легкой атлетике и эксперт Спортмастер PRО Дмитрий Саранцев до этого рассказал о различных техниках дыхания во время пробежки. Он посоветовал дышать небольшими глотками, чтобы не дать холодному воздуху глубоко проникнуть в бронхи. Кроме того, стоит использовать бафф, поскольку воздух, проходя через него, становится теплее, добавил он.

Ранее чемпион-легкоатлет назвал главную причину травм во время пробежек.