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В Якутии обнаружили гонконгский грипп

Роспотребнадзор: в Якутии выявлен гонконгский грипп, эпидпорог превышен на 92%

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Николай Хижняк/РИА «Новости»

Вирус гриппа подтипа H3N2 («Гонконгский грипп») выявлен у заболевших в Якутии. Об этом сообщает республиканское управление Роспотребнадзора.

«По данным лабораторного мониторинга ОРВИ и гриппа на территории республики с 45 недели 2023 года выявлена циркуляция вирусов гриппа А (H3N2)», — говорится в публикации.

В целом в Якутии зарегистрировано 12 595 случаев ОРВИ, что выше эпидемического порога заболеваемости на 92%.

В рамках прививочной кампании планируется привить от гриппа не менее 60% населения, что позволит избежать эпидемии.

По состоянию на 1 декабря от гриппа в Якутии привиты 451 тысяча жителей, в том числе 135 тысяч детей.

Подтип вируса гриппа H3N2 впервые был выявлен в Гонконге в 1968 году, с тех пор он фиксировался неоднократно.

9 ноября в Роспотребнадзоре призвали россиян немедленно сделать прививку от гриппа.

До того инфекционист предупредил об опасности пришедшего в Россию гонконгского гриппа.

Ранее россиянам рассказали о последствиях гонконгского гриппа.

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