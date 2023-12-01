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В Госдуме рассказали, что грозит собственникам квартир за незаконную перепланировку

Депутат Разворотнева: собственники могут лишиться квартиры из-за перепланировки

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Shutterstock

Собственники жилья могут лишиться его, если проведут незаконную перепланировку, рассказала «Москве 24» заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Светлана Разворотнева.

«Существуют перепланировки, которые никто и никогда вам не согласует. К их числу относятся, в частности, объединение лоджии с жилым помещением и вынос туда батарей, снесение несущих стен и так далее», — отметила она.

Изначально за такие действия в квартире собственникам грозит штраф в размере от 2 до 2,5 тыс. рублей, предупредила Разворотнева. После этого они должны будут вовремя устранить такую перепланировку. Если же этого не произойдет, органы жилищного надзора могут подать на них в суд. Согласно Жилищному кодексу, суд может принять решение о продаже квартиры с торгов, предупредила депутат.

«Часть вырученных денег с продажи недвижимости пойдет на устранение незаконной перепланировки, а остальные средства будут переданы собственнику, чтобы он мог купить себе другое жилье», — уточнила Разворотнева.

Начальник инспекции по жилищному надзору Республики Крым, главный государственный жилищный инспектор РК Дмитрий Разумовский до этого говорил, что любая перепланировка или переустройство квартиры требует согласования. Он предупредил, что в случае с самовольной перепланировкой потом будет сложно или вовсе невозможно продать или подарить квартиру.

Ранее был подсчитан рост средней цены однокомнатной квартиры в России.

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