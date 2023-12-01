В Госдуме призвали полицию не задерживать россиян за фото с икрой на Красной площади

Депутат Госдумы Артем Метелев в беседе с «Газетой.Ru» заступился за россиянок, которых полицейские несколько дней назад задержали за фотосессии с бутербродами с красной икрой на Красной площади. По мнению депутата, подобными фотографиями авторы демонстрируют благополучие России, а полицейским лучше направить внимание на «нарушение общественного порядка».

«Считаю, что у полиции и так должно хватать хлопот. Свое внимание лучше направить на нарушение общественного порядка, а не случайных прохожих, которые, очевидно, таким перфомансом пытаются сказать всему миру: в России все в порядке, не дождетесь», — сказал он.

20 ноября на Красной площади задержали блогера Гулину Науманн во время фотосессии в шубе с большим бутербродом с красной икрой. По ее словам, полицейские объяснили это тем, что в сложное для страны время «шиковать нельзя».

Спустя восемь дней за бутерброды на Красной площади задержали фотографа Ольгу Авласенко и ее модель. Как она рассказала «Газете.Ru», фотосессию с баранками и имитированной икрой полицейские сочли несанкционированной акцией.

На видео, снятом Авласенко во время задержания, сотрудник полиции говорит: «Согласно статье 54 федерального закона, на Красной площади запрещено это делать. Вот именно с икрой, если вы сами фотографировались – пожалуйста. У вас здесь баранки, яблоки. У вас это проходит как акция, вы в любом случае сейчас пройдете со мной».

Обеих женщин после нескольких часов, проведенных в отделении, отпустили без составления протокола.

Ранее полицейские увезли в отдел семерых детей из частного детского сада в Москве.