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Владелец сгоревшего рынка «Темерник» в Ростове-на-Дону пожаловался на угрозы

Владелец рынка «Темерник» в Ростове-на-Дону Карабашев рассказал об угрозах поджога

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Сергей Пивоваров/РИА Новости

Владельцу рынка «Темерник» в Ростове-на-Дону, где произошел крупный пожар, неоднократно поступали угрозы поджога. Об этом Шамиль Карабышев заявил телеканалу «360», добавив, что не знает, от кого именно поступали угрозы.

«Уже трижды угрожали. Я на это не обратил внимания, потому что, если себя похвалить, угрозы случаются три раза в день. <…> Я не знаю, [что за люди] угрожали», — сказал Карабышев, добавив, что уже показал полиции сообщения с угрозами.

Предприниматели, владеющие торговыми точками на рынке, согласны с версией умышленного поджога. Так, один из них сообщил, что это не первое подобное происшествие на рынке – крупный пожар уничтожил здесь несколько торговых точек 6 лет назад.

Владелец рынка планирует проверить все камеры видеонаблюдения, чтобы выяснить причины пожара.

Напомним, владелец одной из сгоревших торговых точек в беседе с «Газетой.Ru» также назвал причиной пожара поджог, обвинив в нем «коррумпированных чиновников».

Начавшийся накануне вечером пожар площадь четырех тысяч квадратных метров, полностью потушили его сегодня утром.

В Москве ранее произошел пожар на рынке «Садовод», есть пострадавшие.

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