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В Яндекс Такси назвали нехватку водителей причиной роста цен

Яндекс Такси: отрасли такси не хватает 80 тысяч водителей

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Shutterstock

Цены на услуги такси растут в связи с нехваткой около 80 тысяч водителей в отрасли, заявили аналитики Яндекс Такси в опубликованном отчете о динамике цен на поездки.

«На рост средней стоимости минуты повлияло несколько факторов. Во-первых, это нарастающий дефицит водителей, который вызван их переходом в другие сферы, снижением количества мигрантов в отрасли и растущими издержками. Так, часть водителей покидает отрасль из-за возросших расходов на автомобили и их обслуживание», — отметили аналитики Яндекс Такси.

Также аналитики сервиса сравнили среднюю стоимость минуты поездки за период с декабря 2022 года по ноябрь 2023 с годом ранее и выяснили, что цена 1 минуты в такси в Москве и Московской области выросла на 19%, а в Ленинградской – на 21%.

Аналитики отмечают, что одновременно со снижением числа водителей спрос на поездки в такси вырос на 20%. Кроме того, в крупных городах увеличилась доля поездок в тарифах повышенного уровня «комфорт».

В Яндекс Go напомнили о технологиях, которые позволяют сэкономить при поездках на такси даже в период повышенного спроса.

«Например, алгоритм может предложить после завершения поездки пройтись несколько минут до места назначения или разделить поездку с попутчиком, выбрав опцию «Вместе», — отметили в Яндекс Go.

В компании подчеркнули, что благодаря таким опциям за последние 12 месяцев россияне сэкономили около 2,7 млрд рублей.

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