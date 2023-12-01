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Полицейские пришли с рейдом на склад Wildberries и забрали десять человек

Со склада Wildberries в Подмосковье увезли десять человек после проверки

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Наталья Селиверстова/РИА Новости

Десять человек забрали со склада Wildberries в Подмосковье во время проверки и вручили им повестки в военкомат. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

По данным канала, полицейские на нескольких автобусах приехали на склад в городе Алексине и вместе с военкоматом и службой безопасности маркетплейса провели проверку. Прежде всего проверяли тех, кто недавно получил российский паспорт. В итоге забрали десять человек, которые не встали на воинский учет.

Как пояснили РИА Новости в пресс-службе компании, правоохранители провели плановую проверку документов в рамках воинского призыва на срочную службу.

24 ноября правоохранители провели проверку на складе Wildberries в Электростали. Тогда со склада увезли около 150 работников. По мнению правоохранителей, задержанные могут оказаться потенциальными уклонистами от срочной службы или нелегальными мигрантами.

По словам представителей компании, из-за проверки более восьми тысяч сотрудников не могли приступить к работе из-за действий правоохранительных органов.

Ранее в Подмосковье сотрудники Wildberries украли со склада товары на пять миллионов рублей.

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