В Москве из медуниверситета эвакуировали 200 человек из-за ампулы с бромом

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В Москве эвакуировали 200 человек из Института Фармации Сеченовского медуниверситета из-за разбившейся ампулы с бромом. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По данным Telegram-канала, ампула с токсичным веществом разбилась на кафедре фармацевтики в здании на проспекте Вернадского. Бром разъедает кожу и дыхательные пути.

«Химическое вещество сотрудники ликвидировали абсорбентом, который сделал лаборант. Никто не пострадал», — говорится в сообщении.

До этого Telegram-канал Shot сообщал, что в Москве третьеклассник взял из арсенала отца боевую гранату и принес ее в школу. Инцидент произошел 29 ноября.

Сотрудники учебного заведения заметили гранату и незамедлительно вызвали отца мальчика. Родитель ребенка заявил, что сын якобы нашел гранату во время прогулки в лесополосе. Однако подключенная к делу полиция приняла решение провести осмотр квартиры, где сотрудники правоохранительных органов обнаружили множество боеприпасов. Среди прочего были обнаружены мины времен Великой отечественной войны, немецкие снаряды, патроны и гильзы.

Ранее в Китае эвакуировали 200 тыс. человек из-за тайфуна.