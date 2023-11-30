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Россиянам рассказали, какие правила важно соблюдать в период снегопада

Спасатель Щетинин: в период снегопада важно надевать яркую одежду

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Depositphotos

В период снегопадов людям, у которых есть хронические заболевания, важно носить с собой нужные лекарства. Об этом в беседе с RT рассказал заслуженный спасатель России, член Общественной палаты Подмосковья Сергей Щетинин.

«Вдруг вы застрянете в пробке или задержится общественный транспорт», — пояснил эксперт.

Кроме того, всегда нужно одеваться по погоде. Так, стоит обеспечить сухость ногам и тепло — рукам. Голову тоже важно держать в тепле. Спасатель советует надевать такую верхнюю одежду, которая будет прикрывать область ниже поясницы.

«Одежда должна быть яркой, чтобы автомобилисты видели вас и не было никаких последствий. Детям лучше носить светоотражающие браслеты, либо вшивать в одежду светоотражающие полоски», — подчеркнул Щетинин.

30 ноября сообщалось, что в Москве ожидается облачность, снег, местами метель, гололедица, снежные заносы и температура до -3°C. В течение дня столбики термометров в столице покажут от -3°C до -1°C. Ночью на пятницу ожидается понижение температуры до -8°C, а также небольшой снег и гололедица, особенно в некоторых районах.

В Подмосковье в четверг температура будет колебаться от -5°C до 0°C, местами возможен сильный снег. Ночью на пятницу термометры могут показывать -10°C, а также прогнозируется снег.

Ранее в Москве заметили уложенный на снег газон.

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