ООН: 2023 год стал самым жарким за всю историю

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что 2023 год стал самым жарким за всю историю, человечество переживает климатический коллапс. Об этом он сообщил в записанном видеообращении к участникам 28-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP28), передает ТАСС.

«За месяц до конца года мы уже можем объявить, что 2023 год стал самым жарким за всю историю человечества. <…> Мы переживаем климатический коллапс в режиме реального времени, его последствия разрушительны», — сказал Гутерриш, подчеркнув, что это должно вызвать «дрожь» у мировых лидеров и «побудить их к действиям».

Согласно опубликованному в четверг предварительному отчету Всемирной метеорологической организации, к концу октября средняя глобальная температура на 1,4℃ превысила доиндустриальный уровень.

Разница с предыдущими рекордными, которые были установлены в 2016 и 2020 годах, уже настолько велика, что данные за ноябрь и декабрь не изменят общей ситуации, отметили в ООН.

Ранее в научном журнале The Lancet Regional Health — Europe опубликовали исследование ученых Барселонского института глобального здравоохранения (ISGlobal), в котором говорилось, что тепловая волна в Европе в 2022 году унесла более 70 тыс. жизней.

До этого ученые назвали места, где из-за климата температуры станут невыносимыми для человека.

Ранее в Дагестане впервые за четыре года выпал летний снег.