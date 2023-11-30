Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

ООН: 2023 год стал самым жарким за всю историю

Гутерриш: 2023 год стал самым жарким, мир переживает климатический коллапс

close
100%
Michel Euler/AP

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что 2023 год стал самым жарким за всю историю, человечество переживает климатический коллапс. Об этом он сообщил в записанном видеообращении к участникам 28-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP28), передает ТАСС.

«За месяц до конца года мы уже можем объявить, что 2023 год стал самым жарким за всю историю человечества. <…> Мы переживаем климатический коллапс в режиме реального времени, его последствия разрушительны», — сказал Гутерриш, подчеркнув, что это должно вызвать «дрожь» у мировых лидеров и «побудить их к действиям».

Согласно опубликованному в четверг предварительному отчету Всемирной метеорологической организации, к концу октября средняя глобальная температура на 1,4℃ превысила доиндустриальный уровень.

Разница с предыдущими рекордными, которые были установлены в 2016 и 2020 годах, уже настолько велика, что данные за ноябрь и декабрь не изменят общей ситуации, отметили в ООН.

Ранее в научном журнале The Lancet Regional Health — Europe опубликовали исследование ученых Барселонского института глобального здравоохранения (ISGlobal), в котором говорилось, что тепловая волна в Европе в 2022 году унесла более 70 тыс. жизней.

До этого ученые назвали места, где из-за климата температуры станут невыносимыми для человека.

Ранее в Дагестане впервые за четыре года выпал летний снег.

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий