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Из квартиры советского следователя пропали тысячи долларов, иконы и портрет Брежнева

Дочь известного в СССР следователя заявила об ограблении его квартиры в Москве

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Кирилл Каллиников/РИА «Новости»

Из московской квартиры известного советского следователя пропали все ценные вещи. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Владимира Калинченко не стало в 2022 году. Он работал следователем по особо важным делам при Генпрокуроре СССР, являлся почетным адвокатом России и был удостоен ряда высоких наград.

Недавно его дочь обратилась к правоохранителям. Из квартиры ее родителя исчезли ювелирные украшения, тысяча книг, 10 икон, семь картин, портрет Брежнева, $150 тыс., посуда и многое другое.

По словам женщины, ценные вещи из квартиры ее отца вынесла его бывшая жена. Наследница разрешила своей мачехе жить в квартире до апреля этого года. Когда же срок отъезда подошел, вдова перестала выходить с дочерью следователя на связь и передала ей ключи только 29 ноября.

После того, как потерпевшая обнаружила исчезновение ценностей, она связалась с женщиной, а та заявила ей, что распорядилась имуществом бывшего супруга, руководствуясь его последней волей.

Ранее петербургского адвоката заподозрили в попытке завладения чужой квартирой.

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